Игрокам Бундеслиги, возможно, придется доигрывать чемпионат в масках

Теги бундеслигакоронавирус

Игрокам Бундеслиги, возможно, придется доигрывать чемпионат в масках

Чемпионат Германии, вероятно, будет доигран, несмотря на пандемию коронавируса. Однако игрокам, скорее всего, придется выступать в масках. Такую меру предосторожности хочет ввести Министерство труда Германии, передает The Sun.

Помимо масок, во время игры к футболистам нельзя будет прикасаться, а каждые 15 минут матч будет останавливаться, чтобы игроки отдышались и поменяли маски. В моменты паузы футболисты должны будут находиться на расстоянии 1,5 метра друг от друга.

На данный момент эти условия не утверждены и носят ознакомительный характер. Чемпионат планируют возобновить 9 мая.

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