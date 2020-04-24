Игрокам Бундеслиги, возможно, придется доигрывать чемпионат в масках
Чемпионат Германии, вероятно, будет доигран, несмотря на пандемию коронавируса. Однако игрокам, скорее всего, придется выступать в масках. Такую меру предосторожности хочет ввести Министерство труда Германии, передает The Sun.
Помимо масок, во время игры к футболистам нельзя будет прикасаться, а каждые 15 минут матч будет останавливаться, чтобы игроки отдышались и поменяли маски. В моменты паузы футболисты должны будут находиться на расстоянии 1,5 метра друг от друга.
На данный момент эти условия не утверждены и носят ознакомительный характер. Чемпионат планируют возобновить 9 мая.
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|3
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|25
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|5
|Байер Леверкузен
|25
|47
|6
|Шальке
|25
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|7
|Вольфсбург
|25
|36
|8
|Фрайбург
|25
|36
|9
|Хоффенхайм
|25
|35
|10
|Кельн
|25
|32
|11
|Унион Берлин
|25
|30
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|Айнтрахт Франкфурт
|24
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|13
|Герта
|25
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|Аугсбург
|25
|27
|15
|Майнц 05
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|26
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|25
|22
|17
|Вердер Бремен
|24
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|Падерборн
|25
|16