Игрокам ЦСКА запретили уезжать из Москвы
Московский ЦСКА установил ряд запретов для игроков команды, сообщают российские СМИ.
В частности, футболистам нельзя покидать территорию России, также нежелательно уезжать из Москвы - для этого должны быть веские причины.
На две ближайшие недели армейцы отправлены на карантин - им запрещено посещать места массового скопления людей.
В случае нарушения распоряжения ЦСКА готов применять штрафные санкции.
Данные меры являются превентивными, чтобы в команде не появилось случаев заражения коронавирусом.
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