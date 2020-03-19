Игрокам ЦСКА запретили уезжать из Москвы

Московский ЦСКА установил ряд запретов для игроков команды, сообщают российские СМИ.

В частности, футболистам нельзя покидать территорию России, также нежелательно уезжать из Москвы - для этого должны быть веские причины.

На две ближайшие недели армейцы отправлены на карантин - им запрещено посещать места массового скопления людей.

В случае нарушения распоряжения ЦСКА готов применять штрафные санкции.

Данные меры являются превентивными, чтобы в команде не появилось случаев заражения коронавирусом.

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