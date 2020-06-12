Игрокам и тренерам "Зенита" вернули полноценные зарплаты

С июня "Зенит" будет выплачивать зарплату футболистам и тренерам команды в полном объёме.

Напомним, что их оклады за апрель и май были сокращены на 50 процентов в связи с пандемией коронавируса.

"Сине-бело-голубые" лидируют в РПЛ по итогам 22 туров, опережая конкурентов на 9 очков.

20 июня сезон для "Зенита" возобновится матчем с московским ЦСКА.

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