Игрокам "Интера" разрешили покидать свои дома

Руководство миланского "Интера" разрешило футболистам и сотрудникам выходить из дома, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, ни у кого из клуба не было диагностировано заболевание коронавирусом и теперь у них истек срок 2-недельного карантина, который был введен после матча чемпоинат Италии с "Ювентусом" (2:0).

Напомним, что сразу три игрока "Ювентуса" заразились китайским коронавирусом COVID-19.

Теперь сотрудники "Интера" имеют право выходить из дома, но в соответствии с правилами, установленными в Италии. На улицу можно выходить с использованием средств индивидуальной защиты и лишь в аптеку или продуктовый магазин.

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