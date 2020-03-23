Игрокам "Интера" разрешили покидать свои дома

Теги интер миланкоронавирус

Игрокам "Интера" разрешили покидать свои дома

Руководство миланского "Интера" разрешило футболистам и сотрудникам выходить из дома, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, ни у кого из клуба не было диагностировано заболевание коронавирусом и теперь у них истек срок 2-недельного карантина, который был введен после матча чемпоинат Италии с "Ювентусом" (2:0). 

Напомним, что сразу три игрока "Ювентуса" заразились китайским коронавирусом COVID-19.

Теперь сотрудники "Интера" имеют право выходить из дома, но в соответствии с правилами, установленными в Италии. На улицу можно выходить с использованием средств индивидуальной защиты и лишь в аптеку или продуктовый магазин.

Не пропустите: Русская жена Луиса Адриано назвала четыре варианта, чем может завершиться пребывание в карантине. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

УЕФА официально объявил о переносе финалов Лиги Чемпионов и Лиги Европы

УЕФА официально объявил о переносе финалов Лиги Чемпионов и Лиги Европы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 25 54
4 Аталанта Аталанта 25 48
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 26 36
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 25 35
9 Парма Парма 25 35
10 Болонья Болонья 26 34
11 Сассуоло Сассуоло 25 32
12 Кальяри Кальяри 25 32
13 Фиорентина Фиорентина 26 30
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 25 27
16 Сампдория Сампдория 25 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 26 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 26 16
Полная таблица

топ-5 тегов