Игрокам "Локомотива" могут компенсировать сокращение зарплат

Стали известны новые детали нашумевшей ситуации с уменьшением зарплатного фонда в московском "Локомотиве".

Как сообщает "Спорт-Экспресс", игроки "железнодорожников" действительно пошли на 40-процентное сокращение окладов, однако с определёнными условиями.

По информации источника, футболистам могут компенсировать текущие потери, если команда, к примеру, попадёт в Лигу Чемпионов и принесёт клубу серьёзную прибыль.

Сейчас "Локомотив" занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, которое даёт право на прямую путёвку в групповой этап ЛЧ.

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