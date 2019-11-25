Игрокам "Наполи" грозит штраф на сумму 2,5 миллиона евро

Теги наполиаурелио де лаурентис

Игрокам "Наполи" грозит штраф на сумму 2,5 миллиона евро

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис собирается наказать игроков своей команды крупными штрафами.

По информации La Gazzetta dello Sport, руководитель неаполитанского клуба намерен суммарно взыскать с футболистов 2,5 миллиона евро.

Самый большой штраф грозит полузащитнику Аллану, который может потерять 200 тысяч.

Напомним, что между президентом и игроками произошёл конфликт. Де Лаурентис пытался закрыть футболистов на базе в качестве воспитательных мер, однако те проигнорировали указ и разъехались по домам.

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