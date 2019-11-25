Игрокам "Наполи" грозит штраф на сумму 2,5 миллиона евро
Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис собирается наказать игроков своей команды крупными штрафами.
По информации La Gazzetta dello Sport, руководитель неаполитанского клуба намерен суммарно взыскать с футболистов 2,5 миллиона евро.
Самый большой штраф грозит полузащитнику Аллану, который может потерять 200 тысяч.
Напомним, что между президентом и игроками произошёл конфликт. Де Лаурентис пытался закрыть футболистов на базе в качестве воспитательных мер, однако те проигнорировали указ и разъехались по домам.
Не пропустите: "Милан" и "Наполи" ведут борьбу за Торрейру. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Опубликована символическая сборная 17-го тура РПЛ по версии Opta
-
Алексей Миранчук хочет перейти в "Ювентус"
-
Мнение: в субботу Лука Модрич провел свой лучший матч за 7-летнюю мадридскую карьеру
-
Стерлинг отказался продлевать контракт с "Манчестер Сити" из-за Гвардиолы
-
"Арсенал" определил трёх кандидатов на замену Эмери
Лента новостей
-
Погба не хочет играть за "Манчестер Юнайтед"
-
Егоров разобрал судейские ошибки в матче "Динамо" - "Ростов"
-
Азар назвал трёх игроков, заслуживающих "Золотой мяч" в 2019 году
-
ПСЖ определил приоритетом клуба продление контракта с Мбаппе
-
Опубликована символическая сборная 17-го тура РПЛ по версии Opta
-
Маркизио оценил работу Конте на посту главного тренера "Интера"
-
Игрокам "Наполи" грозит штраф на сумму 2,5 миллиона евро
-
Алексей Миранчук хочет перейти в "Ювентус"
-
Мнение: в субботу Лука Модрич провел свой лучший матч за 7-летнюю мадридскую карьеру
-
Канте объяснил свой отказ переходить в ПСЖ
-
Сёмин назвал главную проблему "Локомотива"
-
Стерлинг отказался продлевать контракт с "Манчестер Сити" из-за Гвардиолы
-
1
Месси или ван Дейк? Клопп сделал выбор касательно "Золотого мяча"-2019
-
Гризманн назвал причину проблемной адаптации в "Барселоне"
-
"Интер" озвучил диагноз Бареллы, который расплакался из-за травмы
-
"Фламенго" повторил фантастический рекорд 56-летней давности
-
"Бенфика" продлила контракт с трансферной целью "Зенита"
-
Мбаппе рассказал, кто получит "Золотой мяч" в 2019 году
-
Пеллегрини близок к увольнению из "Вест Хэма"
-
Лучший бомбардир РПЛ объяснил свою пятиматчевую безголевую серию
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|13
|35
|2
|Интер Милан
|13
|34
|3
|Лацио
|13
|27
|4
|Рома
|13
|25
|5
|Кальяри
|12
|24
|6
|Аталанта
|13
|22
|7
|Наполи
|13
|20
|8
|Парма
|13
|18
|9
|Хеллас Верона
|13
|18
|10
|Фиорентина
|13
|16
|11
|Торино
|13
|14
|12
|Милан
|13
|14
|13
|Удинезе
|13
|14
|14
|Сассуоло
|12
|13
|15
|Болонья
|13
|13
|16
|Сампдория
|13
|12
|17
|Лечче
|12
|10
|18
|Дженоа
|12
|9
|19
|СПАЛ
|12
|8
|20
|Брешия
|12
|7