Игрокам "Наполи" запрещено произносить слово "Ювентус"

"Наполи" продолжает подготовку к важнейшей игре против "Ювентуса".

Как сообщает Football Italia, наставник неаполитанцев Маурицио Сарри ввел запрет на произношение слова "Ювентус" в раздевалке и на тренировочной базе клуба. По его мнению это поможет команде избавиться от давления перед игрой.

Напомним, что за пять туров до конца чемпионата "Ювентус", идущий на первом месте, опережает "Наполи" на 4 очка.

Поединок между "Ювентусом" и "Наполи" состоится завтра в 21:45 по московскому времени.

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