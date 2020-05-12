Игрокам ПСЖ сделают роскошные подарки в честь очередного чемпионства
Футболисты ПСЖ получат золотые чехлы для айфонов за победу в чемпионате Франции сезона 2019/20.
Подарки игрокам сделает компания iDesign Gold, которая является партнёром парижан.
На 24-каратных чехлах будут напечатаны имена футболистов, их игровые номера и логотип Лиги 1.
- , , . , . . / / . - @ligue1conforama @psg @keylornavas1 @thiagosilva @juanbernat @kimpembe3 @thilokehrer @iganagueye @marquinhosm5 @leoparedes20 @mauroicardi @angeldimariajm @k.mbappe @neymarjr @cavaniofficial21 @marcinbulka1 @sergioricogonzalez1 @abdou.lakhad.diallo @eboue_kouassi_ @loic.jr @kurzawa_20 @mittchelb @thomas12meunier @colin_dagba @marco_verratti92 @draxlerofficial @anderherrera @a.aouchiche @pablosarabia92 @mr.choupo @gari.inno
Напомним, что ПСЖ был признан чемпионом в конце апреля в связи с досрочным завершением сезона из-за пандемии коронавируса.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Реймс
|28
|41
|6
|Ницца
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Анжер
|28
|39
|11
|Страсбур
|27
|38
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13