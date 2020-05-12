Игрокам ПСЖ сделают роскошные подарки в честь очередного чемпионства

Футболисты ПСЖ получат золотые чехлы для айфонов за победу в чемпионате Франции сезона 2019/20.

Подарки игрокам сделает компания iDesign Gold, которая является партнёром парижан.

На 24-каратных чехлах будут напечатаны имена футболистов, их игровые номера и логотип Лиги 1.

Напомним, что ПСЖ был признан чемпионом в конце апреля в связи с досрочным завершением сезона из-за пандемии коронавируса.

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