Игрокам ПСЖ запретили давать интервью

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Игрокам ПСЖ запретили давать интервьюРуководство французского ПСЖ запретило давать интервью своим игрокам, информирует местная пресса.

Так, спортивный директор парижан Антеро Энрике распорядился, чтобы футболисты команды до дальнейшего уведомления на время отказались от общения с представителями СМИ. Впредь отвечать на вопросы журналистов будет только главный тренер "красно-синих" Унаи Эмери.

Отметим, что такие меры были приняты в связи с конфликтом Неймара и Эдинсона Кавани. | soccernews.ru

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