Игрокам сборной Франции подарят шапки-ушанки

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Игрокам сборной Франции подарят шапки-ушанки

Игрокам сборной Франции, прибывшим в Россию для участия в товарищеском матче против местной национальной команды, подарят шапки-ушанки.

"По сложившейся традиции, мы сделаем сувениры сборной Франции - лицензионные шапки-ушанки с символикой Чемпионата Мира. На предыдущих товарищеских матчах сборной России с командами Испании, Аргентины и Бразилии мы дарили другие сувениры - мягкие игрушки Забиваки" - говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета ЧМ-2018.

Напомним, что матч Россия - Франция состоится сегодня в Санкт-Петербурге в 18:50 по московскому времени. 

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