Игрокам сборной Нигерии запретили заниматься сексом c русскими девушками во время Чемпионата Мира 2018 года, сообщает Complete Sports Nigeria.

Главный тренер "суперорлов" Гернот Рор объяснил такое решение соображениями безопасности на фоне предположений британских экспертов о возможных провокациях с участием женщин.

Ограничения не коснутся только капитана сборной Нигерии Джона Оби Микела, избранница которого имеет российское гражданство.

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