Игрокам сборной Украины заплатили по 650 евро за победу на юношеском Чемпионате Мира

Стал известен размер премиальных от государства футболистам юношеской сборной Украины за победу на ЧМ-2019.

"Я так понимаю, что нам заплатили официально через министерство, от нашего государства. Нам дали по 18 тысяч гривен", - сказал защитник "Десны" Ефим Конопля.

18 тысяч гривен - это сумма, эквивалентная 650 евро или 47700 российских рублей.

Сборная Украины U-20 выиграла мундиаль в Польше в июне этого года.

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