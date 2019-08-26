Игрокам сборной Украины заплатили по 650 евро за победу на юношеском Чемпионате Мира

Теги украина до 20 лет

Игрокам сборной Украины заплатили по 650 евро за победу на юношеском Чемпионате Мира

Стал известен размер премиальных от государства футболистам юношеской сборной Украины за победу на ЧМ-2019.

"Я так понимаю, что нам заплатили официально через министерство, от нашего государства. Нам дали по 18 тысяч гривен", - сказал защитник "Десны" Ефим Конопля.

18 тысяч гривен - это сумма, эквивалентная 650 евро или 47700 российских рублей.

Сборная Украины U-20 выиграла мундиаль в Польше в июне этого года.

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