Игрокам сборной Украины заплатили по 650 евро за победу на юношеском Чемпионате Мира
Стал известен размер премиальных от государства футболистам юношеской сборной Украины за победу на ЧМ-2019.
"Я так понимаю, что нам заплатили официально через министерство, от нашего государства. Нам дали по 18 тысяч гривен", - сказал защитник "Десны" Ефим Конопля.
18 тысяч гривен - это сумма, эквивалентная 650 евро или 47700 российских рублей.
Сборная Украины U-20 выиграла мундиаль в Польше в июне этого года.
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|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|4
|12
|2
|Десна Чернигов
|5
|10
|3
|Заря Луганск
|5
|10
|4
|Ворскла
|5
|7
|5
|Динамо Киев
|4
|7
|6
|Колос Ковалёвка
|5
|7
|7
|Александрия
|5
|6
|8
|Dnipro-1
|4
|5
|9
|Мариуполь
|3
|4
|10
|Карпаты Львов
|5
|4
|11
|Львов
|4
|3
|12
|Олимпик Донецк
|5
|1