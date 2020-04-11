Игрокам "Вильярреала" сократят зарплату на 20%, если сезон не будет доигран

Руководство "Вильярреала" сократит зарплаты своим футболистам на 20%, если сезон не будет возобновлен. Об этом сообщает Marca.

По данным источника, стороны уже договорились о возможном урезании оклада.

Клуб подтвердил, что не будет подавать заявку на ERTE, схему, которая предоставляет государственную финансовую поддержку работникам клуба, которые были временно уволены во время пандемии.

Отметим, что "Барселона" и "Атлетико" подали заявку на участие в этой программе.

Напомним, чемпионат Испании был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

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