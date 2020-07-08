Игрокам "Зенит" вручили золотые медали и чемпионский трофей РПЛ

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Игрокам "Зенит" вручили золотые медали и чемпионский трофей РПЛ

Футболисты и тренеры петербургского "Зенита" получили золотые медали и чемпионский трофей Российской Премьер-Лиги.

"Чемпионы России получают золотые медали!" - говорится в официальном Twitter клуба из Санкт-Петербурга. 

Напомним, что "Зенит" во второй раз подряд и в шестой раз в истории стал чемпионом России. По числу чемпионских титулов петербургский клуб уступает только "Спартаку" (10).

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