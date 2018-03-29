Игроки "Амкара" и "Локомотива" выйдут на матч РФПЛ в траурных футболках

Игроки "Амкара" и "Локомотива" выйдут на матч 24-го тура чемпионата России в траурных футболках в память о погибших в результате пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово.

Напомним, что ужасная трагедия унесла жизни 64 человек, из которых 41 – дети.

Матч "Амкар" – "Локомотив" состоится 31 марта в Москве на стадионе "РЖД Арена". Встреча начнется в 14.00.

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