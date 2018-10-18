Игроки "Анжи" приняли окончательное решение по матчу с ЦСКА

Футболисты "Анжи" выйдут на матч 11-го тура чемпионата России с ЦСКА, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, игроки решили сыграть в этом матче, несмотря на задолженности по зарплате. При этом, в команде больше не верят в помощь со стороны государства.

"Мы поняли, что руководству клуба и республики безразлична судьба "Анжи" и дальнейшее существование клуба", - говорится в заявлении клуба.

Тем не менее, футболисты надеются, что клуб получит финансирование из других источников.

"Мы все же надеемся, что найдутся люди, которые помогут команде со славной историей! Мы приняли решение играть за наше имя, наше будущее, за тренерский штаб, за болельщиков и за всех людей, которым не безразлична судьба "Анжи".

Матч "Анжи" - ЦСКА состоится 19 октября.

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