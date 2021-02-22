Игроки АПЛ будут сидеть на карантине 10 дней карантина после возвращения из-за границы

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Игроки АПЛ будут сидеть на карантине 10 дней карантина после возвращения из-за границыПравительство Англии дополнительно ужесточает требования к вернувшимся в страну из поездок заграницу.

Все клубы АПЛ получили уведомления о том, что игрокам и сотрудникам необходимо отбывать десятидневный карантин. Если после 5 дней будет получен отрицательный тест на коронавирус, то карантин автоматически сокращается, сообщает Sky Sports.

Отмечается, что до этого футбол входил в число так называемых "элитных видов спорта", на который не распространялись общие условия карантина.

Стоит добавить, что во время карантина игроки смогут участвовать в тренировках и матчах.

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