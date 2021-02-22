Игроки АПЛ будут сидеть на карантине 10 дней карантина после возвращения из-за границы

Правительство Англии дополнительно ужесточает требования к вернувшимся в страну из поездок заграницу.

Все клубы АПЛ получили уведомления о том, что игрокам и сотрудникам необходимо отбывать десятидневный карантин. Если после 5 дней будет получен отрицательный тест на коронавирус, то карантин автоматически сокращается, сообщает Sky Sports.