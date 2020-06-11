Игроки АПЛ хотят принять участие в акции Black Lives Matter

Теги аплкрис коулмэн

Игроки АПЛ хотят принять участие в акции Black Lives Matter

Игроки клубов АПЛ хотят поучаствовать в акции Black Lives Matter, сообщает ESPN.

По информации издания,  после возобновления сезона, в матчах на спинах игроков может появиться слоган Black Lives Matter вместо фамилий. С такой идеей выступили футболисты клубов. На видеоконференции будет обсуждаться этот вопрос.

Инициаторами идеи являются Шеймус Коулмэн ("Эвертон"), Трой Дини ("Уотфорд") и Эктор Бельерин ("Арсенал").

Напомним, 25 мая темнокожий мужчина Джордж Флойд был задержан полицейскими Миннеаполиса. Его повалили на землю и один из полицейских прижал ему шею коленом и продержал в таком положении несколько минут. Видео задержания попало в интернет. Мужчина скончался в больнице.

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