Игроки "Арсенала" получат 11 миллионов евро в случае победы в финале Лиги Европы

Игрокам "Арсенала" в случае победы в Лиге Европы будет выплачен бонус, передает Daily Mail.

По данным источника, подопечным Унаи Эмери заплатят около 11 миллионов евро. Игроки получат разные бонусы - от 100 до 500 тысяч.

Финал Лиги Европы, в котором сыграют "Арсенал" и "Челси", состоится 29 мая в Баку.

Если "Арсенал" победит, то команды сможет сыграть на групповом этапе Лиги чемпионов. В нынешнем сезоне чемпионата Англии "канониры" заняли 5-е место.

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