Игроки "Арсенала" получат 11 миллионов евро в случае победы в финале Лиги Европы
Игрокам "Арсенала" в случае победы в Лиге Европы будет выплачен бонус, передает Daily Mail.
По данным источника, подопечным Унаи Эмери заплатят около 11 миллионов евро. Игроки получат разные бонусы - от 100 до 500 тысяч.
Финал Лиги Европы, в котором сыграют "Арсенал" и "Челси", состоится 29 мая в Баку.
Если "Арсенал" победит, то команды сможет сыграть на групповом этапе Лиги чемпионов. В нынешнем сезоне чемпионата Англии "канониры" заняли 5-е место.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16