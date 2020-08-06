Игроки "Арсенала" недовольны руководством клуба

Теги арсенал лондон

Игроки "Арсенала" недовольны руководством клуба

В лондонском "Арсенале" возникли разногласия между футболистами и руководством.

По информации The Athletic, боссы клуба решили сократить 55 сотрудников из-за последствий пандемии коронавируса, однако игроки таким решением крайне недовольны.

Дело в том, что в апреле футболисты "канониров" согласились на сокращение зарплаты ради сохранения всех рабочих мест.

Ряд игроков намерены встретиться с руководителями "Арсенала" и потребовать разъяснений относительно использования сэкономленных денег.

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