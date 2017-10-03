Игроки "Арсенала" ополчились против Санчеса и Озила

Игроки лондонского "Арсенала" ополчились против своих партнеров по команде Алексиса Санчеса и Месута Озила.

Как информирует The Evening Standard, недовольство футболистов вызвало то, что чилиец и немец по причине, якобы, болезни пропустили обязательное общение с прессой, которое состоялось 21-го сентября. При этом игроки сетовали на то, что даже уже долгое время травмированные Матье Дебюши и Дэнни Уэлбек приняли участие во встрече.

Напомним, "Арсенал" готов обменяться игроками с ПСЖ. | soccernews.ru