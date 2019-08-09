Игроки "Арсенала" подверглись нескольким нападениям

Теги арсенал лондонмесут озилсеад колашинац

Игроки "Арсенала" подверглись нескольким нападениям

Футболисты "Арсенала" защитник Сеад Колашинац и полузащитник Месут Озил подверглись нескольким нападениям в последние дни, сообщает журналист Чарльз Уоттс на своей странице в Twitter.

По данным источника, игроки не пострадали, хотя было несколько отдельных инцидентов. В данный момент они в безопасности и наняли охрану.

Ранее на автомобиль, в котором ехали Озил и Колашинац, напала банда на скутерах. Несмотря на то, что нападавшие были вооружены ножами, Колашинац сумел дать им отпор и обратить в бегство.

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