Игроки "Арсенала" получили доступ к тренировкам на базе клуба

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Игроки "Арсенала" получили доступ к тренировкам на базе клуба

Лондонский "Арсенал" возобновил тренировки на базе клуба. Об этом сообщает L’Équipe.

По данным источника, занятия будут проходить с ограничениями: футболистам необходимо соблюдать дистанцию и работать индивидуально.

На базе "канониров" были замечены Давид Луис, Гранит Джака и Александр Ляказетт.

Групповые тренировки в АПЛ возобновятся не раньше мая, а сезон возобновится, возможно в начале июня. 

Напомним, все спортивные мероприятия отменены из-за пандемии коронавиурса.

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