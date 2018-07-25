Игроки "Арсенала" приняли ледяные ванны в мусорных баках

Теги арсенал лондон

Игроки "Арсенала" приняли ледяные ванны в мусорных бакахИгроки лондонского "Арсенала", который проводит предсезонную подготовку в Сингапуре, приняли ледяные ванны в мусорных баках.

Напомним, "Арсенал" готов заплатить 50 миллионов евро за игрока "Баварии". | soccernews.ru

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