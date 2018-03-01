Игроки "Арсенала" в отсутствии Венгера обсудили кризис в своей игре

Игроки лондонского "Арсенала" в отсутствии главного тренера своей команды Арсена Венгера обсудили кризис в своей игре.

Как информирует The Sun, на встрече, инициатором проведения которой выступил защитник команды Пер Мертезакер, футболисты обсудили последние свои неудачи и попытались найти пути решения проблемы.

Отметим, что наставник "канониров" не был приглашен на эту дискуссию.

В 2018-м году "Арсенал" выиграл 4 матча, 2 сыграл вничью и в 6 потерпел поражения.

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