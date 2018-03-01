Игроки "Арсенала" в отсутствии Венгера обсудили кризис в своей игре
Игроки лондонского "Арсенала" в отсутствии главного тренера своей команды Арсена Венгера обсудили кризис в своей игре.
Как информирует The Sun, на встрече, инициатором проведения которой выступил защитник команды Пер Мертезакер, футболисты обсудили последние свои неудачи и попытались найти пути решения проблемы.
Отметим, что наставник "канониров" не был приглашен на эту дискуссию.
В 2018-м году "Арсенал" выиграл 4 матча, 2 сыграл вничью и в 6 потерпел поражения.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|28
|75
|2
|Манчестер Юнайтед
|28
|59
|3
|Ливерпуль
|28
|57
|4
|Тоттенхэм
|28
|55
|5
|Челси
|28
|53
|6
|Арсенал Лондон
|28
|45
|7
|Бернли
|28
|37
|8
|Лестер Сити
|28
|36
|9
|Эвертон
|28
|34
|10
|Уотфорд
|28
|33
|11
|Борнмут
|28
|32
|12
|Брайтон & Хоув Альбион
|28
|31
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|28
|30
|14
|Хаддерсфилд Таун
|28
|30
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|28
|29
|16
|Саутгемптон
|28
|27
|17
|Кристал Пэлас
|28
|27
|18
|Суонси Сити
|28
|27
|19
|Сток Сити
|28
|26
|20
|Вест Бромвич Альбион
|28
|20