Игроки "Арсенала" выступили за продажу Санчеса

Игроки лондонского "Арсенала" хотят, чтобы их клуб расстался с форвардом Алексисом Санчесом уже в зимнее трансферное окно.

Как информирует Daily Mail, футболисты "канониров" устали от поведения 29-летнего форварда, который хотел бы покинуть свою команду. В подтверждение этой информации издание привело момент с дублем чилийца в ворота "Кристал Пэлас", когда ряд игроков "Арсенала" праздновали "взятия" ворот соперника отдельно от автора забитых мячей.

Напомним, Эль-Ненни потроллил Санчеса. | soccernews.ru