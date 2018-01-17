Игроки "Арсенала" выступили за продажу Санчеса
Игроки лондонского "Арсенала" выступили за скорейшую продажу своего партнера по команде Алексиса Санчеса.
По сведениям Evening Standard, одноклубники чилийца призвали руководство своего клуба урегулировать вопрос по его трансферу в "Манчестер Юнайтед" до ближайшей субботы, когда "канониры" сыграют домашний матч Премьер-Лиги против "Кристал Пэлас".
Напомним, от трансфера Санчеса зависит будущее Ибрагимовича. | soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
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|Манчестер Сити
|23
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|2
|Манчестер Юнайтед
|23
|50
|3
|Ливерпуль
|23
|47
|4
|Челси
|23
|47
|5
|Тоттенхэм
|23
|44
|6
|Арсенал Лондон
|23
|39
|7
|Бернли
|23
|34
|8
|Лестер Сити
|23
|31
|9
|Эвертон
|23
|27
|10
|Уотфорд
|23
|26
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|23
|25
|12
|Кристал Пэлас
|23
|25
|13
|Борнмут
|23
|24
|14
|Хаддерсфилд Таун
|23
|24
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|23
|23
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|23
|23
|17
|Саутгемптон
|23
|21
|18
|Сток Сити
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|20
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|Вест Бромвич Альбион
|23
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|20
|Суонси Сити
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