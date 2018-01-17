Игроки "Арсенала" выступили за продажу Санчеса

Теги алексис санчесарсенал лондонманчестер юнайтед

Игроки "Арсенала" выступили за продажу СанчесаИгроки лондонского "Арсенала" выступили за скорейшую продажу своего партнера по команде Алексиса Санчеса.

По сведениям Evening Standard, одноклубники чилийца призвали руководство своего клуба урегулировать вопрос по его трансферу в "Манчестер Юнайтед" до ближайшей субботы, когда "канониры" сыграют домашний матч Премьер-Лиги против "Кристал Пэлас".

Напомним, от трансфера Санчеса зависит будущее Ибрагимовича. | soccernews.ru

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