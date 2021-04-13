Игроки "Аталанты" подарили одноклубнику футболку Роналду. Ранее Криштиану не дал ему свою майку

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Игроки "Аталанты" подарили одноклубнику футболку Роналду. Ранее Криштиану не дал ему свою майку

Фото: инстаграм Робина Гозенса

Футболисты "Аталанты" подарили немецкому защитнику команды Робину Госенсу футболку португальского нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду.

Ранее СМИ опубликовали отрывок из автобиографии Госенса. В нем немец рассказал, что после одного из матчей Роналду отказался отдать ему свою футболку. "Он даже не посмотрел на меня. Мне стало стыдно", - написал Госенс.

Ранее сообщалось, что 26-летним Госенсом активно интересуется "Манчестер Сити". "Аталанта" может продать игрока, но требует за него 40 миллионов евро.

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