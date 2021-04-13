Игроки "Аталанты" подарили одноклубнику футболку Роналду. Ранее Криштиану не дал ему свою майку
Фото: инстаграм Робина Гозенса
Футболисты "Аталанты" подарили немецкому защитнику команды Робину Госенсу футболку португальского нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду.
Ранее СМИ опубликовали отрывок из автобиографии Госенса. В нем немец рассказал, что после одного из матчей Роналду отказался отдать ему свою футболку. "Он даже не посмотрел на меня. Мне стало стыдно", - написал Госенс.
Ранее сообщалось, что 26-летним Госенсом активно интересуется "Манчестер Сити". "Аталанта" может продать игрока, но требует за него 40 миллионов евро.
Не пропустите: "Аталанта" в сумасшедшем матче обыграла "Фиорентину". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
В "Спартаке" отреагировали на решение РФС по спорным моментам в матче с "Локомотивом"
-
"Спартак" наказан за расизм фанатов в адрес Гильерме
-
Гильерме получил 2 матча дисквалификации в РПЛ
-
ЭСК считает, то все решения Левникова в матче "Локомотив" - "Спартак" были верными
-
Алекс Фергюсон считает, что в его "Манчестер Юнайтед" было только 4 игрока мирового уровня
Лента новостей
-
Transfermarkt назвал самых подешевевших футболистов РПЛ
-
Немецкий клуб может перехватить Рангника у "Локомотива"
-
Игроки "Аталанты" подарили одноклубнику футболку Роналду. Ранее Криштиану не дал ему свою майку
-
В "Спартаке" отреагировали на решение РФС по спорным моментам в матче с "Локомотивом"
-
Джибриль Сиссе во второй раз возобновил футбольную карьеру
-
1
Экс-игрок "Ювентуса" жестко раскритиковал Роналду
-
"Милан" пока не возобновлял обсуждение с Доннаруммой нового контракта
-
ПСЖ может подписать Санчо
-
Инсинье требует от "Наполи" увеличить зарплату
-
Гвардиола поделился планом на игру с Дортмундом
-
"Спартак" наказан за расизм фанатов в адрес Гильерме
-
Гильерме получил 2 матча дисквалификации в РПЛ
-
Клопп про матч с «Реалом»: "Ливерпулю» особо нечего терять"
-
Агуэро может перейти в "Барселону". Его агент в городе
-
Сергей Овчинников получил работу в РФС
-
Арбитр, который не засчитал гол Роналду сербам, пропустит Евро-2020
-
ЦСКА присматривается к нападающему из клуба Первой лиги Англии
-
ЭСК считает, то все решения Левникова в матче "Локомотив" - "Спартак" были верными
-
Лукас Васкес заинтересовал "Баварию" и ПСЖ
-
2
Роналду может вернуться в АПЛ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17