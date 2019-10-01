Игроки "Атлетико" встретились с российскими болельщиками

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Игроки "Атлетико" встретились с российскими болельщиками

Игроки "Атлетико" встретились с болельщиками в Москве перед матчем 2-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Локомотивом".

Активнее всего с фанатами общались Коке Ресуррекьон и Жоау Фелиш.

"Мы отлично провели время", - написала пресс-служба "Атлетико" в твиттере.

Матч "Локомотив" - "Атлетико" состоится сегодня, 1 октября, в Москве на стадионе "РЖД Арена". Начало встречи - в 22:00 мск.

Напомним, что в первом матче турнира "матрасники" сыграли вничью с "Ювентусом" (2:2).

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