Игроки "Аякса" дважды не сумели забить в пустые ворота в течение нескольких секунд

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Игроки "Аякса" дважды не сумели забить в пустые ворота в течение нескольких секунд

В матче 17-го тура чемпионата Голландии "Аякс" победил АЗ со счетом 2:1.

На 15-й минуте встречи игроки амстердамского клуба дважды не сумели пробить защитника АЗ, который находился на линии ворот.

Видео: Героический двойной сейв защитника.

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Команда М О
1 ПСВ 17 43
2 Аякс 17 38
3 АЗ 17 35
4 Зволле 17 33
5 Фейеноорд 16 29
6 Утрехт 15 27
7 Витесс 16 24
8 Херенвен 17 23
9 АДО Ден Хааг 17 23
10 Хераклес 16 21
11 ВВВ Венло 17 19
12 Гронинген 16 17
13 Эксельсиор 16 17
14 Виллем II 17 16
15 Твенте 17 14
16 НАК Бреда 17 13
17 Спарта Роттердам 16 11
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