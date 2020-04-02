Игроки "Балтики" пошли на понижение зарплат на 20%

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Игроки "Балтики" пошли на понижение зарплат на 20%

Игроки "Балтики" готовы пойти на понижение зарплаты на 20% из-за паузы, вызванной пандемией коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

"Такое решение принято, чтобы поддержать регион. Сегодня после обсуждения с руководством клуба футболисты основной команды "Балтика" приняли решение о понижении своей заработной платы на 20% в связи с приостановкой спортивного сезона. Балтийцы понимают, какая финансовая нагрузка сейчас ложится на клуб", - говорится в сообщении на официальном сайте клуба.

Ранее гендиректор "Балтики" заявлял, что средняя зарплата в клубе - 200 тысяч рублей.

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