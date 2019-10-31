Игроки "Барселоны" хотели финансово помочь клубу вернуть Неймара

1 Теги жерар пикебарселонанеймарпсж

Игроки "Барселоны" хотели финансово помочь клубу вернуть Неймара

Защитник "Барселоны" Жерар Пике заявил, что он и его партнёры по команде хотели посодействовать возвращению на "Камп Ноу" нападающего ПСЖ Неймара.

По словам испанца, футболисты "блауграны" летом выражали готовность изменить условия своих контрактов, понимая, что трансферу бразильца мешает финансовый фэйр-плей.

При этом Пике подчеркнул, что речь не шла о снижении зарплат.

Неймар выступал за "Барсу" с 2013 по 2017 год, после чего ушёл в ПСЖ за 222 миллиона евро.

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Natalka17
Natalka17

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