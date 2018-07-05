Игроки "Барселоны" хотят видеть в своем клубе ведущего хавбека ПСЖ

Теги барселонапсжмарко верратти

Игроки "Барселоны" хотят видеть в своем клубе ведущего хавбека ПСЖИгроки каталонской "Барселоны" хотят видеть в своем клубе ведущего полузащитника ПСЖ Марко Верратти, информирует Rac 1.

Так, по сведениям источника, лидеры "сине-гранатовых" обратились к руководству с просьбой подписать этим летом на "Камп Ноу" 25-летнего хавбека парижан. Однако в "Барсе" вполне осознают, что заполучить итальянца будет практически не возможно.

В прошлом сезоне Верратти забил 2 мяча и сделал 7 результативных передач в 38 матчах за ПСЖ.

Напомним,  ПСЖ сделал выбор между Неймаром и Мбаппе. | soccernews.ru

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