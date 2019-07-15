Игроки "Барселоны" надавали подзатыльников Гризманну, де Йонгу и Нето

Новички "Барселоны" бразильский вратарь Нето, полузащитник Френки де Йонг и нападающий Антуан Гризманн провели первую тренировку в составе каталонского клуба.

Перед началом занятия новичков заставили пройти сквозь строй и надавали им подзатыльников.

29-летний Нето перешел в "Барселону" из "Валенсии" за 26 миллионов евро. Эта сумма может вырасти еще на 9 миллионов за счет бонусов. 22-летний де Йонг перебрался из "Аякса" за 75+11 миллионов евро. Что касается 28-летнего Гризманна, то его каталонцы выкупили за отступные в размере 120 миллионов евро.

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