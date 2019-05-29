СМИ: игроки "Барселоны" наложили вето на трансфер Гризманна

Игроки "Барселоны" против того, чтобы форвард "Атлетико" Антуан Гризманн переходил в клуб. Об этом сообщает испанское издание Sport.

По данным источника, футболисты каталонского клуба наложили вето на трансфер 28-летнего француза.

Ранее Гризманн заявил, что покинет "Атлетико" по окончании сезона. "Барселона" является основным претендентом на покупку игрока. Во французе также заинтересованы ПСЖ и "МЮ".

Напомним, игроки каталонской команды недолюбливают Гризманна из-за того, что в прошлом году он заявил, что не хочет переходить в "Барселону".

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