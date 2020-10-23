Игроки "Барселоны" написали гневное письмо руководству клуба

Футболисты "Барселоны" обратились к клубу с гневным письмом в связи с требованием руководства пойти на снижение зарплат, сообщает Marca.

"Мы не намерены мириться с тем, что клуб нарушает наши права. Руководство полагает, что снизить затраты можно только с помощью совместных действий всех ячеек клуба. Но они противоречат сам себе, указывая, что некоторые из секций клуба уже сделали экономические корректировки", - говорится в письме.

Также отмечается, что все футболисты сохраняют единение по данному вопросу, хотя контракты с клубом продлили Марк-Андре тер Штеген, Клеман Лангле, Френки де Йонг и Жерар Пике.

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