Игроки "Барселоны" не хотят отпускать Видаля в другой клуб
Футболисты "Барселоны" не хотят, чтобы этой зимой клуб покидал полузащитник команды Артуро Видаль, передает RAC1.
По данным источника, игроки "сине-гранатовых" в поездке в Саудовскую Аравию на матч Суперкубка Испании пытались убедить 32-летнего хавбека остаться в команде хотя бы до конца сезона. Футболисты "Барселоны" довольны игрой чилийца, поэтому не хотят его отпускать.
В "Барселоне" Видаль выступает с лета 2018 года. В каталонский клуб он перешел из "Баварии" за 18 миллионов евро. Его контракт с "сине-гранатовыми" рассчитан до 2021 года.
Ранее сообщалось, что игроком интересуется "Интер".
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|М
|О
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|19
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|3
|Атлетико Мадрид
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|Севилья
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|Реал Сосьедад
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|6
|Валенсия
|19
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|Хетафе
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|Атлетик Бильбао
|19
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|28
|10
|Гранада
|19
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|Леванте
|19
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|Осасуна
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|Бетис
|19
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|19
|20
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|Эйбар
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|Сельта Виго
|19
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|Мальорка
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