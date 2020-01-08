Игроки "Барселоны" не хотят отпускать Видаля в другой клуб

Футболисты "Барселоны" не хотят, чтобы этой зимой клуб покидал полузащитник команды Артуро Видаль, передает RAC1.



По данным источника, игроки "сине-гранатовых" в поездке в Саудовскую Аравию на матч Суперкубка Испании пытались убедить 32-летнего хавбека остаться в команде хотя бы до конца сезона. Футболисты "Барселоны" довольны игрой чилийца, поэтому не хотят его отпускать.



В "Барселоне" Видаль выступает с лета 2018 года. В каталонский клуб он перешел из "Баварии" за 18 миллионов евро. Его контракт с "сине-гранатовыми" рассчитан до 2021 года.



Ранее сообщалось, что игроком интересуется "Интер".

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