Игроки "Барселоны" не заинтересованы в возвращении в клуб Тьяго Алькантары

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Игроки "Барселоны" не заинтересованы в возвращении в клуб Тьяго АлькантарыИгроки каталонской "Барселоны" не заинтересованы в возвращении в клуб полузащитника мюнхенской "Баварии" Тьяго Алькантары.

Как информирует испанская пресса, 26-летний хавбек чемпионов Германии выразил желание вернуться в свой родной клуб, однако против этого выступили некоторые из его бывших одноклубников. В частности, возможный трансфер футболиста не поддержали Жерар Пике и Лионель Месси.

В нынешнем сезоне Алькантара забил 3 мяча в 15 играх за "Баварию".

Напомним, "Барселона" отказалась от приобретения своей летней трансферной цели. | soccernews.ru

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