Игроки "Барселоны" не заинтересованы в возвращении в клуб Тьяго Алькантары
Игроки каталонской "Барселоны" не заинтересованы в возвращении в клуб полузащитника мюнхенской "Баварии" Тьяго Алькантары.
Как информирует испанская пресса, 26-летний хавбек чемпионов Германии выразил желание вернуться в свой родной клуб, однако против этого выступили некоторые из его бывших одноклубников. В частности, возможный трансфер футболиста не поддержали Жерар Пике и Лионель Месси.
В нынешнем сезоне Алькантара забил 3 мяча в 15 играх за "Баварию".
Напомним, "Барселона" отказалась от приобретения своей летней трансферной цели. | soccernews.ru
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