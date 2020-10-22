Игроки "Барселоны" недовольны новыми контрактами одноклубников

Теги барселонамарк-андре тер штеген

Игроки "Барселоны" недовольны новыми контрактами одноклубников

Игроки "Барселоны" выразили недовольство новыми контрактами своих одноклубников, утверждает Marca.

Напомним, после победного матча каталонцев в первом туре группового этапа Лиги Чемпионов клуб сообщил о продлении контракта с Марком-Андре тер ШтегеномЖераром ПикеКлеманом Лангле и Френки де Йонгом.

В новых соглашениях игроков прописано то, что в сезоне-2020/21 они будут получать урезанную зарплату.

Игроки "сине-гранатовых" недовольны тем, что они пошли на уступки. Они считают, что эти футболисты отделились от коллектива и пошли на поводу у президента клуба Жозепа Бартомеу.

Ранее сообщалось, что команда не готова идти на переговоры с руководством "Барселоны",

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