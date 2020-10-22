Игроки "Барселоны" недовольны новыми контрактами одноклубников
Игроки "Барселоны" выразили недовольство новыми контрактами своих одноклубников, утверждает Marca.
Напомним, после победного матча каталонцев в первом туре группового этапа Лиги Чемпионов клуб сообщил о продлении контракта с Марком-Андре тер Штегеном, Жераром Пике, Клеманом Лангле и Френки де Йонгом.
В новых соглашениях игроков прописано то, что в сезоне-2020/21 они будут получать урезанную зарплату.
Игроки "сине-гранатовых" недовольны тем, что они пошли на уступки. Они считают, что эти футболисты отделились от коллектива и пошли на поводу у президента клуба Жозепа Бартомеу.
Ранее сообщалось, что команда не готова идти на переговоры с руководством "Барселоны",
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|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
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|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14