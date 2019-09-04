Игроки "Барселоны" недовольны руководством клуба из-за Неймара

1 Теги псжбарселонанеймар

Игроки "Барселоны" недовольны руководством клуба из-за Неймара

Большая часть игроков "Барселоны" недовольна тем, что клуб не сумел купить бразильского нападающего ПСЖ Неймара, сообщает Marca.

По сведениям издания, футболисты считают, что руководство каталонского клуба их обмануло и изначально не собиралось покупать бразильца. А переговоры с ПСЖ велись лишь для того, чтобы успокоить игроков.

Ранее сообщалось, что президент "Барселоны" Хосеп Бартомеу лишь создавал видимость переговоров перед Лионелем Месси.

Напомним, что "Барселона" не договорилась по трансферу 27-летнего Неймара и он остался в ПСЖ.

Не пропустите: "Барселона" пыталась купить форварда "Тоттенхэма" после срыва трансфера Неймара. | http://soccernews.ru
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