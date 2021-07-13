Игроки "Барселоны" недовольны руководством клуба: названа причина

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Игроки "Барселоны" недовольны руководством клуба: названа причина

В "Барселоне" возникли разногласия между футболистами и правлением клуба, утверждает Sport.es.

По информации источника, игроки "блауграны" недовольны тем, что руководство снижает им зарплаты, а параллельно совершает трансферы.

В раздевалке каталонской команды всё чаще звучат мнения, что идти на уступки становится нецелесообразно.

Напомним, что этим летом "Барса" подписала уже четырёх новичков - Эмерсона, Эрика Гарсию, Серхио Агуэро и Мемфиса Депая.

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