Игроки "Барселоны" одобрили возвращение Неймара

Футболисты "Барселоны" выразили руководству общее мнение о возможном возвращении в команду бразильского нападающего ПСЖ Неймара, сообщает Diario Sport.

По сведениям издания, игроки каталонского клуба одобрили возможный трансфер форварда. Сам Неймар готов вернуться в "Барселону". Впрочем, каталонцам еще нужно договориться с ПСЖ по трансферу Неймара.

В минувшем сезоне 27-летний Неймар провел за ПСЖ 28 матчей во всех турнирах, в которых забил 23 мяча и отдал 13 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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