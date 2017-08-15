Игроки "Барселоны" остались недовольны действиями руководства клуба

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Игроки "Барселоны" остались недовольны действиями руководства клубаИгроки каталонской "Барселоны" остались недовольны действиями руководства своего клуба, информирует испанская пресса.

В частности, ведущие футболисты "сине-гранатовых" остались в недоумении предстоящим подписанием полузащитника китайского "Гуанчжоу Эвергранд" Паулиньо. Так, в "Барсе" считают, что игрок, которому уже исполнилось 29 лет и который последние два года провел далеко в не самой сильной лиге мира, способен будет принести реальную пользу клубу.

Напомним, Месси дал обещание Неймару, что тот выиграет "Золотой мяч" в "Барселоне". | soccernews.ru

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