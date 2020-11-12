Игроки "Барселоны" отказались пойти на сокращение зарплат
Пресс-служба "Барселоны" сообщила, что руководству клуба не удалось договориться с футболистами о сокращении зарплат.
"После несколько дней переговоров стороны завершили общение. Соглашение не было достигнуто. На встрече было решено, что 23 ноября является крайним сроком, до которого будут предоставлены другие варианты решения вопроса", - говорится в сообщении клуба.
Ранее сообщалось, что "Барселоне" может грозить даже банкротство из-за финансовых проблем.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14