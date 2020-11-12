Игроки "Барселоны" отказались пойти на сокращение зарплат

Пресс-служба "Барселоны" сообщила, что руководству клуба не удалось договориться с футболистами о сокращении зарплат.

"После несколько дней переговоров стороны завершили общение. Соглашение не было достигнуто. На встрече было решено, что 23 ноября является крайним сроком, до которого будут предоставлены другие варианты решения вопроса", - говорится в сообщении клуба.

Ранее сообщалось, что "Барселоне" может грозить даже банкротство из-за финансовых проблем.

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