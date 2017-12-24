Игроки "Барселоны" отпраздновали победу над "Реалом" в раздевалке

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Игроки "Барселоны" отпраздновали победу над "Реалом" в раздевалке

"Барселона" показала, как команда отпраздновала победу над "Реалом" в раздевалке.

Напомним, что каталонский клуб добился победы со счетом 3:0 в матче 17-го тура чемпионата Испании.

Видео: Каталонцы празднуют победу.

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