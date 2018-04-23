Игроки "Барселоны" поддержали Вальверде

Теги барселонаэрнесто вальверде

Игроки "Барселоны" поддержали ВальвердеИгроки каталонской "Барселоны" поддержали своего главного тренера Эрнесто Вальверде, который может подать в отставку с занимаемой им должности.

Так, по сведениям AS, футболисты "сине-гранатовых" в целом остались довольны работой 54-летнего специалиста на "Камп Ноу", поэтому они хотели бы продолжить сотрудничество с ним и в следующем сезоне.

Напомним, "Барселона" определилась с трансферной стоимостью Алькасера. | soccernews.ru

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