Игроки "Барселоны" поддержали Вальверде

Игроки каталонской "Барселоны" поддержали своего главного тренера Эрнесто Вальверде, который может подать в отставку с занимаемой им должности.

Так, по сведениям AS, футболисты "сине-гранатовых" в целом остались довольны работой 54-летнего специалиста на "Камп Ноу", поэтому они хотели бы продолжить сотрудничество с ним и в следующем сезоне.

Напомним, "Барселона" определилась с трансферной стоимостью Алькасера. | soccernews.ru