Игроки "Барселоны" поругались с главным тренером после ничьей с "Сельтой"

2 Теги барселона

Игроки "Барселоны" поругались с главным тренером после ничьей с "Сельтой"

Между игроками "Барселоны" и главным тренером команды Кике Сетьеном произошел конфликт после матча 32-го тура чемпионата Испании с "Сельтой" (2:2), сообщает Marca.

По сведениям издания, футболисты каталонского клуба посчитали, что методы Сетьена не приносят пользы. Игроки не верят, что добьются успеха, если ничего не поменяется.

После 32 туров "Барселона" лидирует в Ла Лиге, опережая "Реал" на одно очко. Впрочем, королевский клуб провел на один матч.

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lesnovsky

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Карлыч69
Карлыч69

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