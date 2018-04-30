Игроки "Барселоны" поставили себе цель на оставшуюся часть сезона

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Игроки "Барселоны" поставили себе цель на оставшуюся часть сезонаИгроки каталонской "Барселоны" поставили себе цель на оставшуюся часть сезона, информирует sport.es.

Так, по сведениям издания, футболисты "сине-гранатовых" пришли к общему мнению, что команда должна текущий сезон в Ла Лиге завершить без поражений. Таким образом, "Барса" может войти в историю Ла Лиги, как первая команда, прошедшая чемпионат без поражений, когда в нем стало проводиться более 30-ти матчей.

Напомним, Неймар поздравил "Барселону" с чемпионством. | soccernews.ru

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