Игроки "Барселоны" потребовали сменить президента и тренера клуба

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Игроки "Барселоны" потребовали сменить президента и тренера клуба

Футболисты "Барселоны" считают, что клуб нуждается в кардинальных изменениях, сообщает AS.

По сведениям издания, игроки не верят, что ситуацию в команде можно исправить, совершив 1-2 трансфера. Футболисты не снимают с себя вины за поражение от "Баварии" (2:8) в четвертьфинале Лиги Чемпионов, но считают, что к катастрофе привела политика руководства клуба. В связи с этим игроки требуют назначить досрочные выборы президента клуба, а также сменить нынешнего главного тренера Энрике Сетьена на Хави, который возглавляет катарский "Аль-Садд".

Ранее сообщалось, что нынешний президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу не собирается подавать в отставку. Новые выборы президента каталонского клуба запланированы на лето 2021 года.

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