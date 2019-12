Игроки "Барселоны" поздравили Месси с шестым "Золотым мячом"

Капитан "Барселоны" Лионель Месси прошёл через тоннель из партнёров по команде в честь получения "Золотого мяча".

Напомним, что в понедельник аргентинцу вручили шестой "Золотой мяч", что является мировым рекордом.

В преддверии тренировки Месси пробежал через поздравительный коридор, а одноклубники похлопали его по спине.

This is the world's best player getting "congratulated" by his teammates. pic.twitter.com/KzIqGxltY1