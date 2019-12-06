Игроки "Барселоны" поздравили Месси с шестым "Золотым мячом"

1 Теги барселоналионель месси

Игроки "Барселоны" поздравили Месси с шестым "Золотым мячом"

Капитан "Барселоны" Лионель Месси прошёл через тоннель из партнёров по команде в честь получения "Золотого мяча".

Напомним, что в понедельник аргентинцу вручили шестой "Золотой мяч", что является мировым рекордом.

В преддверии тренировки Месси пробежал через поздравительный коридор, а одноклубники похлопали его по спине.

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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Дотянулист хотя бы с его ростом-то?))ыыыыыыыы))

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